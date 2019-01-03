2019-01-03T09:32:42+03:00
Происшествия

«Не пора ли запретить газ в высотках?». После трагедии в Магнитогорске пермский депутат призвал коллег из Госдумы принять программу перевода многоэтажек на электроплиты

Свое обращение он разместил на странице в Instagram
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: страница в Instagram пермского депутата.Фото: страница в Instagram пермского депутата.
Изменить размер текста:

Из-под завалов в высотном доме в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушились конструкции одного из подъездов, извлекли десятки тел погибших, в том числе, детей.

На трагедию в соседней Челябинской области откликнулся депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором обратился к коллегам из Государственной думы. Он призвал их рассмотреть вопрос о программе по переводу многоквартирных домов на электрические плиты вместо газовых. Но при этом не отказываться от газификации частного сектора.

- Взрыв бытового газа, к сожалению, стал явлением распространённым, и каждый раз последствия катастрофические. Так не пора ли завязывать с использованием газа в многоквартирных жилых домах? – написал депутат. - Все, в чьём доме есть хотя бы одна «неблагополучная» квартира, живут на пороховой бочке. Ситуацию усугубляет обилие хрущёвок. Многие из них строились на 50 лет, но сносить их кроме Москвы нигде не собираются. Панели в них складываются на раз-два. Я не предлагаю вводить полный запрет на газификацию, и в частном секторе газ действительно незаменим — но в многоквартирной застройке экономия на газовой плите не стоит таких рисков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми можно будет сделать селфи с Дедом Морозом в его резиденции на эспланаде
В Перми во время праздничного застолья местный житель получил множественные переломы
"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина
В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози
С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров
Председателем арбитражного суда Пермского края назначена Татьяна Мещерякова
"Поздравил с Новым годом и уехал". Пермячка, чью дочь сбила машина, в соцсетях ищет свидетелей ДТП
В автопарке "скорой помощи" Прикамья появятся четыре дополнительных автомобиля
Пермяку, который 31 декабря попал под поезд, ампутировали ногу
"Травмировал пешехода и убежал, бросив машину". В Прикамье полицейские разыскивают водителя "Форда"
Полицейские задержали вора, который обокрал квартиру в Свердловском районе
Жительница Прикамья ворвалась в магазин и похитила из кассы 11 тысяч
В Перми всю новогоднюю ночь искали 11-летнего мальчика
«Хотел в Тагил, высадили в Чусовом»: полиция сняла с поезда дебошира из Подмосковья
Новогодняя ночь в Прикамье прошла без криминала
Новый год в ледовом городке отметили 30 000 пермяков
В Лысьве во время движения загорелся автомобиль
Пожар в пермской квартире тушили под бой курантов
Пермский восьмиклассник получил личное поздравление Владимира Путина