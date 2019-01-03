«Не пора ли запретить газ в высотках?». После трагедии в Магнитогорске пермский депутат призвал коллег из Госдумы принять программу перевода многоэтажек на электроплиты

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:32:42+03:00

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Из-под завалов в высотном доме в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушились конструкции одного из подъездов, извлекли десятки тел погибших, в том числе, детей.

На трагедию в соседней Челябинской области откликнулся депутат Пермской городской думы Илья Лисняк. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором обратился к коллегам из Государственной думы. Он призвал их рассмотреть вопрос о программе по переводу многоквартирных домов на электрические плиты вместо газовых. Но при этом не отказываться от газификации частного сектора.

- Взрыв бытового газа, к сожалению, стал явлением распространённым, и каждый раз последствия катастрофические. Так не пора ли завязывать с использованием газа в многоквартирных жилых домах? – написал депутат. - Все, в чьём доме есть хотя бы одна «неблагополучная» квартира, живут на пороховой бочке. Ситуацию усугубляет обилие хрущёвок. Многие из них строились на 50 лет, но сносить их кроме Москвы нигде не собираются. Панели в них складываются на раз-два. Я не предлагаю вводить полный запрет на газификацию, и в частном секторе газ действительно незаменим — но в многоквартирной застройке экономия на газовой плите не стоит таких рисков.