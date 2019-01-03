2019-01-03T08:45:07+03:00
Общество

В Перми во время праздничного застолья местный житель получил множественные переломы

Его привезли в больницу
Андрей МАТЛИН
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В праздничные дни врачам "скорой" расслабляться не приходится.В праздничные дни врачам "скорой" расслабляться не приходится.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Праздничные дни, как водится, богаты на обращения в «скорую». Ночью в пермскую больницу доставили пациента с множественными переломами. Их он получил во время праздничного застолья.

Как выяснилось, 37-летнего пермяка избил его 42-летний приятель-собутыльник. Произошло это в одной из квартир в Закамске.

- Сотрудники отдела полиции № 3, который дислоцируется Кировском районе Перми, возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. - В ночное время в квартире одного из домов на улице Камышинской в ходе конфликта неработающий, ранее судимый 42-летний местный житель избил своего 37-летнего знакомого. Потерпевший с травмой груди и многочисленными переломами госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Всего 2 января на территории Пермского края зарегистрировано 47 преступлений. Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыто 25 преступлений.

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