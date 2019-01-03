2019-01-03T08:23:09+03:00
Общество

"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина

В последний раз ее видели в шесть утра 1 января
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Фото: vk.com/svipkungur.Фото: vk.com/svipkungur.
Изменить размер текста:

В Пермском крае родные и полиция разыскивают 40-летнюю Ольгу Сергеевну Крапивину. Она проживала в селе Плеханова Кунгурского района.

- Мы хватились ее ранним утром. В последний раз ее видели 1 января в 6 утра, она была одета в красную куртку и красные сапоги, - сообщили родственники.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, родные просят позвонить по номеру 8-952-658-25-96 или сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).

Как мы уже писали, в Прикамье также ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне новогодних праздников. В социальных сетях появился пост о том, что днем 30 декабря у стадиона "Авангард" в Кировском районе Перми сбили студентку.

- После аварии водитель посадил ее в машину, довез до остановки Лядова, высадил и поздравил с Новым годом, а затем уехал, - пишет мама пострадавшей девушки. - А после этого дочь еще 2 часа на электричке ехала домой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми можно будет сделать селфи с Дедом Морозом в его резиденции на эспланаде
«Не пора ли запретить газ в высотках?». После трагедии в Магнитогорске пермский депутат призвал коллег из Госдумы принять программу перевода многоэтажек на электроплиты
В Перми во время праздничного застолья местный житель получил множественные переломы
В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози
С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров
Председателем арбитражного суда Пермского края назначена Татьяна Мещерякова
"Поздравил с Новым годом и уехал". Пермячка, чью дочь сбила машина, в соцсетях ищет свидетелей ДТП
В автопарке "скорой помощи" Прикамья появятся четыре дополнительных автомобиля
Пермяку, который 31 декабря попал под поезд, ампутировали ногу
"Травмировал пешехода и убежал, бросив машину". В Прикамье полицейские разыскивают водителя "Форда"
Полицейские задержали вора, который обокрал квартиру в Свердловском районе
Жительница Прикамья ворвалась в магазин и похитила из кассы 11 тысяч
В Перми всю новогоднюю ночь искали 11-летнего мальчика
«Хотел в Тагил, высадили в Чусовом»: полиция сняла с поезда дебошира из Подмосковья
Новогодняя ночь в Прикамье прошла без криминала
Новый год в ледовом городке отметили 30 000 пермяков
В Лысьве во время движения загорелся автомобиль
Пожар в пермской квартире тушили под бой курантов
Пермский восьмиклассник получил личное поздравление Владимира Путина