"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина
В Пермском крае родные и полиция разыскивают 40-летнюю Ольгу Сергеевну Крапивину. Она проживала в селе Плеханова Кунгурского района.
- Мы хватились ее ранним утром. В последний раз ее видели 1 января в 6 утра, она была одета в красную куртку и красные сапоги, - сообщили родственники.
Всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, родные просят позвонить по номеру 8-952-658-25-96 или сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).
Как мы уже писали, в Прикамье также ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне новогодних праздников. В социальных сетях появился пост о том, что днем 30 декабря у стадиона "Авангард" в Кировском районе Перми сбили студентку.
- После аварии водитель посадил ее в машину, довез до остановки Лядова, высадил и поздравил с Новым годом, а затем уехал, - пишет мама пострадавшей девушки. - А после этого дочь еще 2 часа на электричке ехала домой.