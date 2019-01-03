"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:23:09+03:00

В последний раз ее видели в шесть утра 1 января

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В Пермском крае родные и полиция разыскивают 40-летнюю Ольгу Сергеевну Крапивину. Она проживала в селе Плеханова Кунгурского района.

- Мы хватились ее ранним утром. В последний раз ее видели 1 января в 6 утра, она была одета в красную куртку и красные сапоги, - сообщили родственники.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, родные просят позвонить по номеру 8-952-658-25-96 или сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с сотового).

Как мы уже писали, в Прикамье также ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне новогодних праздников. В социальных сетях появился пост о том, что днем 30 декабря у стадиона "Авангард" в Кировском районе Перми сбили студентку.

- После аварии водитель посадил ее в машину, довез до остановки Лядова, высадил и поздравил с Новым годом, а затем уехал, - пишет мама пострадавшей девушки. - А после этого дочь еще 2 часа на электричке ехала домой.