В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:27:09+03:00

Дороги и тротуары могут стать скользкими, а провода покрыться инеем

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В главном управлении МЧС России по Пермскому краю рассказали, какие погодные неожиданности могут подстерегать жителей Прикамья сегодня, 3 января.

- По данным синоптиков, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах могут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, при прояснениях столбик термометра может опускаться до 11 градусов ниже нуля, - сообщили в этом ведомстве.

Днем будет ветрено, но слишком сильных порывов ветра не ожидается.

- Ветер будет южный, до 7-12 метров в секунду, - отметили в региональном подразделении МЧС.

Несмотря на то, что каких-то особо неблагоприятных погодных явлений быть не должно, эмчээсники призывают прикамцев проявлять осторожность: при прояснениях днем температура воздуха может понижаться, из-за чего на дорогах и тротуарах может образоваться гололед, а на проводах и ветвях деревьев густой иней.

Также нужно осторожно обращаться с огнем.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что с начала года в крае уже произошло 17 пожаров, в результате чего один человек погиб и еще один получил серьезные ожоги.