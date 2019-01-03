В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози
В главном управлении МЧС России по Пермскому краю рассказали, какие погодные неожиданности могут подстерегать жителей Прикамья сегодня, 3 января.
- По данным синоптиков, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах могут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, при прояснениях столбик термометра может опускаться до 11 градусов ниже нуля, - сообщили в этом ведомстве.
Днем будет ветрено, но слишком сильных порывов ветра не ожидается.
- Ветер будет южный, до 7-12 метров в секунду, - отметили в региональном подразделении МЧС.
Несмотря на то, что каких-то особо неблагоприятных погодных явлений быть не должно, эмчээсники призывают прикамцев проявлять осторожность: при прояснениях днем температура воздуха может понижаться, из-за чего на дорогах и тротуарах может образоваться гололед, а на проводах и ветвях деревьев густой иней.
Также нужно осторожно обращаться с огнем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что с начала года в крае уже произошло 17 пожаров, в результате чего один человек погиб и еще один получил серьезные ожоги.