2019-01-02T19:52:56+03:00
Происшествия

С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров

Один человек погиб
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что с начала года в крае произошло уже 17 пожаров. В результате один человек получил ожоги, еще один - погиб.

- В 8 случаях причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 7 пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, 2 пожара - по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - добавили в ведомстве.

Так, ночью 2 января в поселке Уральский из горящего дома вышли 17 человек. Когда приехали пожарные, они проверили дом на наличие людей и нашли погибшего 50-летнего мужчину. Его 56-летняя сестра получила ожоги. Она находится в больнице.

Еще один дом в Верещагинском районе сгорел полностью. Пострадавших, к счастью, там не было. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи. Проводится проверка.

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