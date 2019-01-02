С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что с начала года в крае произошло уже 17 пожаров. В результате один человек получил ожоги, еще один - погиб.

- В 8 случаях причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 7 пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, 2 пожара - по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - добавили в ведомстве.

Так, ночью 2 января в поселке Уральский из горящего дома вышли 17 человек. Когда приехали пожарные, они проверили дом на наличие людей и нашли погибшего 50-летнего мужчину. Его 56-летняя сестра получила ожоги. Она находится в больнице.

Еще один дом в Верещагинском районе сгорел полностью. Пострадавших, к счастью, там не было. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи. Проводится проверка.