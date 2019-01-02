Председателем арбитражного суда Прикамья назначена Татьяна Мещерякова
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации появился указ "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Согласно указу, председателем арбитражного суда Пермского края назначена Мещерякова Татьяна Игоревна.
Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.