2019-01-02T17:51:09+03:00
Общество

Председателем арбитражного суда Прикамья назначена Татьяна Мещерякова

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации появился указ "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Согласно указу, председателем арбитражного суда Пермского края назначена Мещерякова Татьяна Игоревна.

Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.

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