Председателем арбитражного суда Прикамья назначена Татьяна Мещерякова

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации появился указ "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации". Согласно указу, председателем арбитражного суда Пермского края назначена Мещерякова Татьяна Игоревна.

Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.