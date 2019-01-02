2019-01-02T14:41:00+03:00
Происшествия

"Поздравил с Новым годом и уехал". Пермячка, чью дочь сбила машина, в соцсетях ищет свидетелей ДТП

ДТП произошло еще 30 декабря
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В социальных сетях появился пост о том, что днем 30 декабря у стадиона "Авангард" в Кировском районе Перми сбили студентку.

- После аварии водитель посадил ее в машину, довез до остановки Лядова, высадил и поздравил с Новым годом, а затем уехал, - пишет мама пострадавшей девушки. - А после этого дочь еще 2 часа на электричке ехала домой.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу краевой полиции. Он будет получен позже.

Ранее мы рассказывали о том, что 1 января в Прикамье произошло сразу две аварии с участием пешеходов. Так, в Березниках сотрудники полиции разыскивают водителя, который травмировал пешехода. С парковки на улице Миндовского автомобиль "Форд" сдавал назад и, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра. Водитель прижал пешехода к стоящему сзади автомобилю. Мужчина получил травму. Еще одна авария произошла в Красновишерске - автомобиль сбил пьяного мужчину, который вышел на "встречку".

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