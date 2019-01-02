В автопарке "скорой помощи" Прикамья появятся четыре дополнительных автомобиля

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:17:36+03:00

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Прикамский автопарк "скорой помощи" пополнится новыми автомобилями. Как сообщается на странице ведомства в соцсетях, такой подарок им сделали в Министерстве здравоохранения.

- Речь идет о четырех весьма востребованных автомобилях: "Газель-Next" и три "Соболя" повышенной проходимости, полностью укомплектованных качественным оборудованием, - сообщается в соцсетях. - По одному новому автомобилю получат подстанции Краснокамска и Добрянки, два предназначены для Пермского района.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми установили три новых карусели. Они будут работать в выходные и праздничные дни карусели будут работать с 12.00 до 21.00, в будни – с 16.00 до 21.00. А еще напомним, что первая уличная карусель в Перми открылась 7 декабря в Театральном сквере. Также у монумента «Героям фронта и тыла» на эспланаде появились еще три новых карусели – «Детская железная дорога», «Merry go round» и «Сказка». Кататься на них можно бесплатно.