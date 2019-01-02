2019-01-02T10:48:15+03:00
Происшествия

Пермяку, который 31 декабря попал под поезд, ампутировали ногу

Он был сильно пьян
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Днем 31 декабря 33-летний мужчина переходил железнодорожные пути на станции Курья. Он не успел отойти, и его сбил грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, машинист подавал сигнал большой громкости и пытался избежать столкновения, но не смог.

- Пострадавшего доставили в больницу, - добавили в пресс-службе. - Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчине пришлось ампутировать ногу. Сейчас он уже находится в стабильном состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что 5 декабря очевидцы сообщили в правоохранительные органы о ЧП на перегоне Пермь I – Пермь II. Выяснилось, что днем под тепловоз попал 17-летний молодой человек. Он получил смертельные травмы. С близкими и друзьями подростка работали специалисты городского психологического центра. Педагоги положительно характеризуют учащегося и выражают свои соболезнования родственникам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24