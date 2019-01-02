"Травмировал пешехода и убежал, бросив машину". В Прикамье полицейские разыскивают водителя "Форда"

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:14:20+03:00

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В Березниках стражи порядка разыскивают водителя, который травмировал пешехода. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, авария произошла в 7.30 1 января. С парковке на улице Миндовского автомобиль "Форд" сдавал назад и, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра. Водитель прижал пешехода к стоящему сзади автомобилю.

- После этого он сбежал, оставив машину, - добавили в пресс-службе. - Пострадавшего увезли в больницу. Личность водителя устанавливается.

Еще одна авария случилась 1 января в Красновишерске. Вечером по улице Соликамской двигался автомобиль ВАЗ. Неожиданно на его пути возник пешеход.

- 55-летний пьяный мужчина шел в попутном направлении и вышел на встречную полосу, где его и сбил автомобиль, - рассказали в пресс-службе. - Его увезли в больницу.

По всем фактам ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.