2019-01-02T08:55:06+03:00
Происшествия

Полицейские задержали вора, который обокрал квартиру в Свердловском районе

Он похитил ноутбук
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Свердловского района обратился местный житель. Он сообщил, что из его квартиры по улице Героев Хасана пропал ноутбук. На место выехали полицейские, которые установили, что неизвестный проник в помещение и похитил гаджет.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Им оказался 33-летний местный житель Мужчина доставлен в дежурную часть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Березниках посетитель аптеки разбил камнем стекло витрины и схватил лекарственный препарат стоимостью более полутора тысяч рублей. Но его задержал один из посетителей аптеки. Березниковский городской суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ. Также у него из зарплаты будет удерживаться 15 процентов в доход государства.

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