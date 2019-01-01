В Перми всю новогоднюю ночь искали 11-летнего мальчика

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:08:36+03:00

Школьник ушел гулять за час до нового года и не вернулся

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11-летний Вова из Орджоникидзевского района ушел гулять 31 декабря в 23 часа. Но после празднования Нового года домой, на улицу Карбышева, мальчик не вернулся. Прождав его всю ночь, утром 1 января родители подали заявление в полицию и разместили объявления о пропаже мальчика в социальных сетях.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Мальчик найден. С ним все в порядке, он жив.

Где пропадал ребенок до этого времени, пока неизвестно.

Напомним, что в Прикамье разыскивают 35-летнюю Елену Викторовну Кожевникову. Вечером 16 декабря Елена ушла из дома в селе Брехово Суксунского района и пропала. Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, черные короткие волосы и карие глаза.Была одета в короткую бежевую куртку, черные штаны, матерчатые черные сапоги (бурки), серую вязаную шапку.