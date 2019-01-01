«Хотел в Тагил, высадили в Чусовом»: полиция сняла с поезда дебошира из Подмосковья

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:32:45+03:00

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59-летний житель Московской области ехал из Москвы в Нижний Тагил. Так как поездка проходила накануне нового года, пассажир начал отмечать праздник еще в поезде сообщением «Москва - Новый Уренгой». И он так набрался, что устроил дебош в вагоне. В результате соседи по купе, а также проводница не выдержали и вызвали транспортную полицию. Дебошира высадили на станции Чусовская.

Сотрудники транспортной полиции составили на правонарушителя протокол по статье 20.21 КоАП РФ – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Так что пассажир не только не добрался к празднику в Нижний Тагил, но и будет вынужден заплатить штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

- По аналогичному сценарию развивались события в поезде сообщением «Санкт-Петербург - Новокузнецк», - рассказали в транспортной полиции. - 27-летний житель Омской области возвращался домой из Верещагино, однако уехал недалеко. Практически сразу после посадки - на станции Пермь-2 - ему было отказано в дальнейшем проезде.