Новогодняя ночь в Прикамье прошла без криминала

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:15:11+03:00

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- В новогоднюю ночь в Пермском крае не было зафиксировано происшествий криминального характера, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД. - Ночь прошла спокойно.

Но произошло пять пожаров. Два из них в Перми. Один в квартире на 17 этаже 25-тиэтажного дома по улице Солдатова, где в новогоднюю полночь пострадал 42-летний хозяин квартиры, получивший ожог верхних дыхательных путей. Второй - в жилом доме по улице Докучаева, где загорелся мусор в камере мусоросборника.

1 января в четыре утра сгорел жилой дом в деревне Володин Камень Усольского района. Пожарным удалось отстоять соседние постройки.

- Тушение было осложнено тем, что ближайший источник воды расположен в 800 метрах от места пожара, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Огнеборцам пришлось подвозить воду для тушения пожара. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара -неправильное устройство или неисправность печи,

Также в час ночи горела баня в поселке Протасы Пермского района. И произошел пожар в дачном доме Чусовского района.

Произошло несколько аварий: в Кудымкарском районе столкнулись два автомобиля. А в Чердынском районе автомобиль наехал на пешехода.