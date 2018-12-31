2018-12-31T12:29:12+03:00
Общество

Как пермякам уехать домой в новогоднюю ночь

Рассказываем о работе общественного транспорта 31 декабря и 1 января
Вероника РАНГУЛОВА
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1 января вернуться домой на общественном транспорте можно будет до 4 утра1 января вернуться домой на общественном транспорте можно будет до 4 утраФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермяки, которые захотят в новогоднюю ночь приехать на эспланаду и посмотреть фейерверк, смогут вернуться домой на общественном транспорте. До полуночи будут ходить трамваи и троллейбусы, а ночью на линию выйдут автобусы.

Как сообщили в администрации Перми, с учетом того, что центр города будет перекрыт, троллейбус №5 после 21.30 будет ходить до улицы Советская, а трамваи №5 и №11 в это же время будут следовать в объезд улицы Борчанинова через улицы Белинского, Максима Горького и Ленина.

С эспланады пермяки смогут доехать домой на общественном транспорте, который выйдет на линию 1 января в 0.00 и уже к часу ночи окажется в центральной части города. Работать маршруты будут до 4 утра.

На линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77 и два трамвайных маршрута. В связи с перекрытием движения в районе Театра-Театра транспорт пойдет через улицы Крисанова, Петропавловская, Екатерининская и Попова, а также Борчанинова и Луначарского.

Трамвайный маршрут №4 будет следовать сообщением «микрорайон «Висим – станция «Пермь-II», также будет запущен маршрут сообщением «ОА «Инкар» – школа №107» через остановочный пункт «Центральный рынок».

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