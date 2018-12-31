Какие улицы перекроют в Перми в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-31T12:18:48+03:00

Все самое интересное в новогоднюю ночь будет происходить на эспланаде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И где нельзя парковаться

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31 декабря в 21.30 в Перми будет перекрыто движения транспорта (кроме трамваев) в районе эспланады. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, ограничение будет действовать до 5 утра 1 января на следующих участках:

- улица Ленина - от улицы Попова до улицы Крисанова,

- улица Борчанинова - от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

Кроме этого, с 22.00 31 декабря до 5.00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова - от улицы Петропавловская до улицы Пермская.

Также напомним, что с вечера 30 декабря и до 5 утра 1 января запрещена парковка автомобилей по:

- улице Ленина - от улицы Крисанова до улицы Попова,

- улице Борчанинова - от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

- нечетной стороне улицы Петропавловской - на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.

В администрации Перми сообщили, что возле парковочных мест будут установлены временные дорожные знаки, также будут работать эвакуаторы. Автомобилистам необходимо быть внимательнее.