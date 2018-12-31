2018-12-31T10:14:17+03:00
Общество

Как в новогодние каникулы в Перми можно оформить визу или загранпаспорт

Публикуем график работы миграционной службы
Вероника РАНГУЛОВА
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Открытия центра ждали больше годаОткрытия центра ждали больше годаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В дни новогодних каникул пермяки смогут оформить заграничный паспорт и даже подать заявление на получение визы. В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, как в первые числа января будут работать подразделения по вопросам миграции Пермского края.

Так, 3 и 7 января с 9.00 до 14.00 часов все подразделения по вопросам миграции в Пермском крае будут осуществлять прием граждан по предоставлению государственных услуг по следующим направлениям:

- прием и выдача заграничных паспортов

- миграционный учет

- прием заявлений на визы и приглашения

- разрешения на временное проживание и видов на жительство, а также консультативный прием по вопросам гражданства.

В краевой полиции напоминают, что с 17 декабря 2018 года госуслуги, ранее оказываемые Управлением по вопросам миграции по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект д. 34 «б», предоставляются по новому адресу: г. Пермь, ул. Островского д. 60.

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