2018-12-31T10:03:00+03:00
Происшествия

Полиция задержала пермячку, которая пыталась убить мужа

Мужчину доставили в больницу с ножевым ранением
Вероника РАНГУЛОВА
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По данному факту возбудили уголовное делоПо данному факту возбудили уголовное делоФото: архив "КП"
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Страшной трагедией закончились проводы старого года в одной из квартир дома по улице Радистов (это Орджоникидзевский район Перми).

Накануне семейная пара решила не дожидаться 31 декабря и уселась за стол уже вечером 30-го. После распития алкоголя у 45-летнего мужчины случился конфликт с его 42-летней женой. Женщина схватила нож и ударила мужа прямо в грудь. А потом позвонила в Скорую и полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением поступило в дежурную часть около 4 часов утра от медицинских работников. В больницу к пострадавшему выехали оперативные сотрудники.

Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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