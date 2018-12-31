Полиция задержала пермячку, которая пыталась убить мужа

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-31T10:03:00+03:00

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Страшной трагедией закончились проводы старого года в одной из квартир дома по улице Радистов (это Орджоникидзевский район Перми).

Накануне семейная пара решила не дожидаться 31 декабря и уселась за стол уже вечером 30-го. После распития алкоголя у 45-летнего мужчины случился конфликт с его 42-летней женой. Женщина схватила нож и ударила мужа прямо в грудь. А потом позвонила в Скорую и полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением поступило в дежурную часть около 4 часов утра от медицинских работников. В больницу к пострадавшему выехали оперативные сотрудники.

Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.