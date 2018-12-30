2018-12-30T11:46:29+03:00
Происшествия

В Перми водитель автомобиля «KIA Rio» сбил пешехода на светофоре

Тот переходил дорогу на красный свет
Андрей МАТЛИН
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В праздничные дни сотрудникам полиции расслабляться не придется.В праздничные дни сотрудникам полиции расслабляться не придется.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, а субботу, в Индустриальном районе Перми. Иномарка ехала на разрешающий сигнал светофора на улице Карпинского, как вдруг на проезжую часть вышел пешеход. Водитель пытался затормозить, но не успел и все же сбил человека.

- ДТП произошло вечером 29 декабря в 20.05, - сообщили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю. - Водитель автомобиля «KIA Rio», двигаясь по улице Карпинского, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход получил различные ушибы. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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