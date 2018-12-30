Пермские спасатели вызволили пса, который застрял в прутьях ограды особняка

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-30T10:08:43+03:00

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- Нам сообщили, что в металлической решетке забора одного из частных домов в Перми застряла собака, выбраться самостоятельно не сможет, стоит та уже больше 2-х часов, - рассказали в Пермской городской службе спасения. - Спасатели группы оперативного реагирования № 8 прибыли на место, перелезли через забор и отогнули решетку со стороны дома, освободив собаку. Ограждение при этом они не повредили.

Мы также писали о том, что в Перми спасают далматина, которого в гаражах на улице Семченко, 7 бросили хозяева. Об острые шипы строгого ошейника пес до крови повредил себе шею.

Зоозашитник Сергей обратился к пермякам за помощью.

- На улице Семченко, 7 у гаражей сидит кобель-далматин. Туго привязан, в строгом ошейнике, с виду злобный. В крови. Кто может помочь? – написал он в соцсетях.

Пса Шока прооперировали в пермской ветеринарной клинике, ему обработали и зашили глубокие раны на шее.

Сейчас зоозащитники пытаются разобраться, кто и почему так жестоко поступил с далматином.