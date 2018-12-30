В Прикамье таможенники арестовали партию шуб из норки, бобра и песца

СЕГОДНЯ 09:28 2018-12-30T10:22:13+03:00

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Накануне нового года сотрудники пермской таможни арестовали партию шуб в торговом заведении в селе Лобаново. Были изъяты меховые изделия из норки, песца и бобра.

- Их владелица продавала меховые изделия с навесными красными контрольно - идентификационными знаками, - объяснили причину ареста в Пермской таможне. - Это означает, что данные шубы были приобретены в стране, которая не является членом Евразийского экономического союза, и согласно закону, должны были пройти обязательную процедуру таможенного декларирования. В ходе предварительной проверки установлено, что ни одно из них задекларировано не было.

После того, как сообщение об этом появилось в соцсетях, пермяки стали активно его комментировать.

- Молодцы, подарки женам есть! – в шутку написала одна из посетительниц страницы группы ВК «ЧП ДТП Пермь».

- Жены таможенников будут рады, - поддержал ее шутливый настрой один из пользователей странички. – Они как раз сейчас лайки ставят со смайликами-улыбками под этим постом.

Однако затем разговор перешел на деловой лад. В конце концов, пермяки пришли к выводу, что закон нужно соблюдать, и что сейчас продается довольно много некачественного товара из меха, который стоит немалых денег.