В Перми соединят улицы Сибирская и Героев Хасана новым переходом в жилом комплексе «Арсенал»

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-30T08:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермская мэрия объявила аукцион по выбору подрядчика на разработку проекта продления улицы Сибирской до улицы Героев Хасана. Фактически это будет новый магистральный переход, который пройдет в районе строящегося в микрорайоне Красные казармы жилого комплекса «Арсенал».

Предполагается, что проект будет закончен до 2020 года и обойдется городской и краевой казне не дороже 33,5 миллиона рублей.

Застройщик ЖК «Арсенал» компания «Сатурн Р» рассматривает разные варианты развития микрорайона после того, как в нем будет увеличена транспортная доступность. Один из них – возвести здесь 210-метровый высотный многофункциональный центр.

- Мы хотим построить самое высокое здание на Урале, выше, чем «Исеть» (209 метров) в Екатеринбурге, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» инвестор Александр Репин. - Мы рассматриваем три варианта назначения небоскреба: торговый центр, аналогичный «Дубай-Моллу» в Эмиратах, жилой дом или многофункциональный комплекс (в одном здании и жилье, и отель, и развлекательный центр) с катком и бассейном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми построят самый высокий на Урале небоскреб

210-метровый 61-этажный дом может появиться в микрорайоне Красные Казармы (подробнее)

В Перми построят небоскреб высотой в сто метров

Он появится в квартале «Гулливер» (подробнее)