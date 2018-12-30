2018-12-30T06:40:33+03:00
Общество

Новогодняя ночь 2019 в Перми. Ледовый городок вечером 31-го временно закроют

Сегодня его откроют на площадке у Театра Театра в 18.00
Андрей МАТЛИН
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В новогоднюю ночь пермяков на эспланаде ждут два праздничных фейерверка.В новогоднюю ночь пермяков на эспланаде ждут два праздничных фейерверка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ледовый городок на эспланаде в Перми готовится принять первых гостей.

- Он начнет свою работу 30 декабря в 18.00 и далее будет работать ежедневно по графику: в будние дни – с 10.00 до 22.00, в входные и праздничные дни – с 12.00 до 22.00, - сообщили в пермской мэрии. – Но хотим предупредить пермяков, что вечером 31 декабря городок закроется несколько раньше обычного на технический перерыв, чтобы на праздник открыться вновь. В новогоднюю ночь ледовый комплекс будет принимать гостей с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января.

В пермской мэрии напомнили, что при температуре выше минус 4 градусов эксплуатация ледовых горок не рекомендуется. Впрочем, синоптики пока не обещают столь значительного потепления в новогоднюю ночь. В первый день нового года в Перми ожидается до -12 градусов ниже нуля.

В городской администрации отметили, что особенностью ледового комплекса этого года станет большое количество малых скульптурных элементов, которыми скульпторы украсили горки.

- К примеру, горку «Театр Кабуки» дополняют ледовые изваяния актеров, вершину горки «Чайная церемония» венчает изящный чайничек, а горка «Терракотовый воин» выполнена в виде большого трехметрового воина, - рассказали в пермской мэрии.

О том, где погулять в первую новогоднюю ночь, читайте здесь.

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