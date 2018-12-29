В Перми председатель жилищно-строительного кооператива обманул дольщиков на 37 миллионов

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-29T15:33:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Кировского района при проверке выявила нарушения при расходовании денежных средств участников долевого строительства.

- Председатель правления застройщика ЖСК «Правый берег», являясь одновременно директором генерального подрядчика, при строительстве многоквартирного дома по адресу улица Кировоградская, 68а незаконно распорядился суммой в размере более 37 миллионов рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

Он приобрел у юридических лиц векселя, чтобы затем предъявить их в зачет якобы ранее оплаченных работ и товаров, используемых для строительства дома. За эти ценные

бумаги он получил у ЖСК наличные деньги – более 37 миллионов. Однако в действительности организации, выдавшие векселя, являлись номинальными «фирмами-однодневками», акты передачи векселей - фиктивными, а расчет за материалы и строительный персонал не требовался.

Так что деньги, полученные председателем правления из кассы ЖСК «Правый берег», были использованы не по целевому назначению - для возведения жилого дома.

В отношении председателя правления застройщика ЖСК «Правый берег» возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».