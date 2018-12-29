Управляющий пермского хладокомбината стал мэром города

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-29T15:18:49+03:00

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В субботу, 29 декабря, депутаты городской думы Глазова избрали нового главу города. На этот пост претендовали кандидата: управляющий производственной площадкой пермского хладокомбината «Созвездие» Сергей Коновалов и председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев. По итогам тайного голосования выяснилось, что 22 из 23 депутатов отдали свой голос за Коновалова, сообщили в пресс-службе администрации Глазова.

На новой должности Сергей Коновалов начнет работать в следующем году.

Напомним, ранее мы писали о том, что предприниматель из Перми решил приобрести особняк в центре Москвы за 85 миллионов.Здание, построенное до 1917 года, расположено в непосредственной близости от Столешникова переулка, Кузнецкого моста, известных отелей. В нем размещаются магазины одежды премиум-класса, рестораны, офисы, квартиры.