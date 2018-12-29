В Пермском крае с января подорожают билеты на электрички

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-29T13:31:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января стоимость билетов на проезд на пригородных поездах в Пермском крае вырастет на 3,5 процента, сообщили в Пермской пригородной компании. Подорожание связано с ежегодной индексацией тарифов. При этом цена за проезд в черте Перми не изменится. Она, как и прежде, будет составлять 20 рублей. Детский билет – 5 рублей. Будет действовать и скидка на билеты в направлении «туда-обратно» в размере 5 процентов.

С Нового года цена проезда в обычных пригородных поездах, включая электропоезда «Ласточка», на популярных направлениях составит:

Пермь-2 – Верещагино – 215 рублей;

Пермь-2 – Кунгур – 186 рублей;

Пермь-2 – Чусовская – 233 рубля.

Напомним, ранее мы писали, что 29 декабря все ремонтные работы на Чусовском мосту были завершены, открыто движение транспорта по обеим полосам.

- Подрядчики, работая в круглосуточном режиме, сократили на сутки срок ремонта, который был установлен ранее, - сообщили в краевом министерстве транспорта.