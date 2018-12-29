«Испугались колбасы»: в Перми из-за подозрительного пакета эвакуировали торговый центр

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-29T13:17:37+03:00

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В субботу, 29 декабря, около 14 часов в торговом центре «Лента» в микрорайоне «Парковый» был обнаружен подозрительный пакет. Он лежал на банкомате. Сразу же была объявлена тревога, и всех посетителей и персонал эвакуировали из магазина.

- На место прибыли сотрудники полиции, в том числе кинолог со служебно-розыскной собакой, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Пакет был проверен, в нем находились личные вещи, которые не представляли никакой опасности.

По нашим данным, в оставленном пакете были продукты, купленные к новому году, в том числе – колбаса. Так что кто-то из покупателей остался без ингредиента для оливье.

Сейчас магазин работает в обычном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в торговом центре «Платина», расположенном на улице Пушкина в самом центре Перми, умерла 30-летняя женщина. Она собралась расплачиваться за покупки, но прямо у кассы ей стало плохо. Сотрудники магазина вызвали «скорую помощь», но к моменту приезда врачей женщина уже скончалась.