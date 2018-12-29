Смерть у кассы: в Перми в торговом центре скончалась молодая женщина

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-29T12:38:23+03:00

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В торговом центре «Платина», расположенном на улице Пушкина в самом центре Перми, умерла 30-летняя женщина. Она собралась расплачиваться за покупки, но прямо у кассы ей стало плохо. Сотрудники магазина вызвали «скорую помощь», но к моменту приезда врачей женщина уже скончалась.

- К сожалению, произошел трагический случай, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – Видимых признаков насильственных действий, совершенных в отношении нее, не было. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 декабря в Кировском районе 5-летняя девочка получила удар током от гирлянды. Ребенок вместе со своей младшей 3-летней сестренкой пришла в гости к бабушке. Девочка решила включить гирлянду, и ее ударило током. Испуганная бабушка тут же позвонила в больницу. Девочку отвезли в городскую клиническую больницу №3. Медики осмотрели девочку, никаких серьезных травм не обнаружили.