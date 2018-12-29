Разбил витрину и хотел украсть лекарство: жителя Прикамья осудили за попытку хищения

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-29T12:13:55+03:00

Теперь он целый год будет отдавать часть своей зарплаты

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В Березниках, в одной из городских аптек, мужчина разбил камнем стекло витрины и схватил лекарственный препарат стоимостью более полутора тысяч рублей. Однако скрыться с похищенным он не смог – воришку задержал один из посетителей аптеки.

Сотрудники аптеки вызвали полицию.

- 24-летний мужчина согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Березниковский городской суд признал мужчину виновным в покушении на открытое хищение чужого имущества и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ. В течение этого года у него из заработной платы будет удерживаться 15 процентов в доход государства.

Напомним, ранее мы писали еще об одной неудачной попытке ограбления. В ночь на 27 декабря неизвестные пытались взломать банкомат на улице Кабельщиков в микрорайоне Гайва.