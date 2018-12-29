2018-12-29T11:10:42+03:00
Звезды

В театре «У Моста» состоялась премьера готического детектива «Мефистофель»

Спектакль проходит в рамках «Рождественских встреч»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Вадим Балакин.Фото: Вадим Балакин.
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В новогодние каникулы в театре «У Моста» традиционно проходят «Рождественские встречи». Это время, когда каждый зритель может окунуться в магический мир театра и побывать в его таинственном закулисье, где в жутком лабиринте оживает нечисть.

На этот раз зрителей приглашают в мистический Лондон XIX века, в котором правит любовь, граничащая с миром тьмы. Спектакль «Мефистофель» - готический детектив, чьи персонажи - Николас, верящий, что он дьявол, и три очаровательные сестры, играющие ангелов в постановке Генри Ирвинга «Мефистофель». Две сестры этому дьяволу поклоняются, но ему нужна третья. Коварный план ее соблазнения и, наконец, финальная сцена, когда кажется, что все у дьявола получилось. Но Николаса ставит на место дьявол покруче…

Премьера «Мефистофеля» состоялась 28 декабря. Дальнейшие спектакли будут проходить вплоть до 13 января.

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