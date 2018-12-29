На двух перекрестках в центре Перми запретят левые повороты

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-29T11:01:42+03:00

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На пересечении улиц Ленина и Борчанинова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской. На пересечении улиц Ленина и Крисанова будет запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Пермской.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении организации дорожного движения на перекрестках было принято для снижения количества аварий.

- Позднее, в феврале 2019 года, после того, как жители города привыкнут к изменениям в организации движения, планируется ввести фазы «отсечек» для совершения разрешенных левых поворотов на данных перекрестках, - рассказали в городской администрации. - Напоминаем, что ранее на пересечении улиц Ленина и Плеханова был запрещен левый поворот с улицы Ленина в направлении улицы Петропавловской и введена фаза «отсечки» для совершения разрешенного левого поворота в сторону улицы Пермской.