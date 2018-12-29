Высокие отношения: в Прикамье мужчина пытался зарезать женщину, бросившую в него топор

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-29T10:55:14+03:00

Теперь он проведет шесть с половиной лет в колонии

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В июле врачам едва удалось спасти жительницу Бардымского района – женщину привезли в районную больницу с тяжелым ножевым ранением в живот. Как выяснили в полиции, рану ей нанес ранее судимый, безработный 54-летний сосед. Он зашел к ней домой и, несмотря на присутствие ее матери, ударил ножом, после чего покинул место преступления.

Как оказалось, накануне преступления соседи вместе распивали спиртные напитки. А потом рассорились. И женщина кинула в мужчину топор для шинковки капусты, поранив того. На следующий день сосед пришел отомстить за нападение.

Бардымский районный суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.