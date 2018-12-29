Высокие отношения: в Прикамье мужчина пытался зарезать женщину, бросившую в него топор
В июле врачам едва удалось спасти жительницу Бардымского района – женщину привезли в районную больницу с тяжелым ножевым ранением в живот. Как выяснили в полиции, рану ей нанес ранее судимый, безработный 54-летний сосед. Он зашел к ней домой и, несмотря на присутствие ее матери, ударил ножом, после чего покинул место преступления.
Как оказалось, накануне преступления соседи вместе распивали спиртные напитки. А потом рассорились. И женщина кинула в мужчину топор для шинковки капусты, поранив того. На следующий день сосед пришел отомстить за нападение.
Бардымский районный суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.