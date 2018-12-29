«Угрожая расправой, требовали деньги»: в Пермском крае четверо мужчин обвиняются в вымогательстве

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-29T10:38:56+03:00

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Четырем жителям Чайковского предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере. Как установили следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, 58-летний «авторитет» вместе с тремя подельниками вымогали 600 тысяч рублей у местного предпринимателя.

В мае четверо подельников на автомобиле приехали к офису бизнесмена, под предлогом разговора в уединенном месте усадили его в машину и привезли в гараж. Там, угрожая расправой и применяя физическую силу, потребовали у него деньги. Мужчина попросил у вымогателей время для поиска необходимой суммы.

Спустя сутки подельники вновь приехали к офису предпринимателю и угрожали ему. Бизнесмен обратился в полицию. И в этот же день сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и следователи ГСУ при поддержке бойцов Росгвардии задержали вымогателей.

Во время обысков в квартирах и автомобилях задержанных было обнаружено и изъято различное оружие и боеприпасы, а также долговые расписки. Троих вымогателей заключили под стражу, один оставлен под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.