Движение по Чусовскому мосту полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-29T09:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

29 декабря все ремонтные работы на Чусовском мосту были завершены, открыто движение транспорта по обеим полосам.

- Подрядчики, работая в круглосуточном режиме, сократили на сутки срок ремонта, который был установлен ранее, - сообщили в краевом министерстве транспортаю

Напомним, 26 декабря Мостоотряд №123 начал работы по установке перекрывающего листа на деформационном шве одной из опор Чусовского моста. Ремонт шел поочередно – вначале на левой стороне моста, затем на правой. На мосту было введено реверсивное движение. Но с сегодняшнего дня по Чусовскому мосту можно ездить уже без всяких ограничений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Перми общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить без перерыва. Движение ряда трамваев и троллейбусов будет продлено до полуночи, а автобусы будут ходить до 4 утра.