2018-12-29T07:52:01+03:00
Происшествия

В Прикамье 19-летний водитель устроил смертельное ДТП

Один человек погиб, двое тяжело ранены, а сам виновник отделался легким испугом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю
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В пятницу, 28 декабря в Карагайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 19-летний водитель из Перми и его ровесник ехали в «Хонде» по трассе НытваКудымкар. Около семи часов вечера водитель «Хонды» решил обогнать идущий впереди автомобиль и выехал на полосу встречного движения. Но не рассчитал и врезался в вазовскую «семерку», за рулем которой был 22-летний водитель.

Удар был настолько сильным, что обе машины были просто смяты. 58-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте. Водитель «семерки» и пассажир «Хонды» получили многочисленные травмы головы и тела. Они были госпитализированы в больницу. А водитель «Хонды» отделался легким испугом.

- Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля «Хонда» находился в трезвом состоянии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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