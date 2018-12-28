2018-12-28T20:04:41+03:00
Общество

Предпринимателю из Перми приглянулся дореволюционный особняк в центре Москвы за 85 миллионов

На торги два этажа здания на Петровке, 17 выставила столичная мэрия
Андрей МАТЛИН
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Здание на Петровке.Здание на Петровке.
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Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукцион два этажа в дореволюционном доме на улице Петровка, 17, строение 1. Общая площадь помещений - более 480 квадратных метров.

- Новым собственником коммерческих площадей стал предприниматель из Перми Андрей Шкловский, - сообщили в мэрии Москвы. - Стоимость сделки составила 84,7 миллиона рублей. Здание, построенное до 1917 года, расположено в непосредственной близости от Столешникова переулка, Кузнецкого моста, известных отелей. В нем размещаются магазины одежды премиум-класса, рестораны, офисы, квартиры. По соседству с этим зданием расположен известный доходный дом Смирновых, построенный в 1912–1913 годы по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха. Здесь жила сестра Федора Шаляпина, которую он посещал и даже пел для ее гостей.

- После заключения сделки помещения необходимо привести в порядок, вероятнее всего, площади будут приспособлены под офисное назначение, - приводится заявление Андрея Шкловского на официальном сайте мэрии Москвы.

В свое время предприниматель стал известен пермякам как директор ООО «Игровые автоматы Аладдин».

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