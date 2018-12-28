2018-12-28T19:04:35+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья, который протаранил на угнанном автомобиле автобус, осудили за гибель 2 пассажиров

Угонщик был пьяным за рулем
Андрей МАТЛИН
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Легковушку затянуло под автобус. Фото: ГИБДД.Легковушку затянуло под автобус. Фото: ГИБДД.
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В августе этого года 44-летний житель города Чусовой в Пермском крае тайком забрал у спящего приятеля ключи от машины и решил прокатиться по вечерним улицам, посадив в салон четырех пассажиров. Но не справился с управлением, и его автомобиль «догнал» впереди идущий пассажирский «ПАЗик».

Произошло столкноверие, 26-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 44-летняя пассажирка скончалась в больнице.

- Угонщик находился в состоянии опьянения, двигался с превышением скорости по улицам города на угнанном автомобиле «Renault Logan» с четырьмя пассажирами и допустил столкновение с идущим впереди автобусом. В результате ДТП двое пассажиров погибли, остальные были травмированы.

Суд приговорил чусовлянина, по вине которого погибли два человека, к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он должен будет выплатить родным погибших 2 миллиона рублей.

У осужденного еще есть возможность попытаться обжаловать приговор.

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