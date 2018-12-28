2018-12-28T16:49:11+03:00
Происшествия

В Перми осудили фальшивомонетчика, который наводнял город поддельными 5-тысячными купюрами

Ему назначили условное наказание
Андрей МАТЛИН
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Фальшивомонетчики полюбили 5-тысячные купюры.Фальшивомонетчики полюбили 5-тысячные купюры.
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В начале прошлого года в Перми стали появляться фальшивые 5-тысячные купюры. Первые из них обнаружились в январе. И только в марте удалось выяснить, откуда они брались. Полицейские арестовали молодого пермяка. Следствие длилось недолго.

- Арестованный признался, что они вместе с сообщником приобретали поддельные банковские билеты, а затем сбывали их, покупая какой-либо товар и получая на сдачу подлинные денежные купюры, - рассказали в прокуратуре Пермского края. - Всего таким образом было реализовано 30 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Уголовное дело расследовали сотрудники Следственной части СУ УМВД по Перми.

Суд приговорил пермского фальшивомонетчика к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно, со штрафом 40 тысяч рублей.

В отношении его соучастника уголовное дело выделили в отдельное производство, его будут судить позже.

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