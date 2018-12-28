«Дело о 7 финансистах закончено». В Перми стали известны подробности того, как за рубеж выводились крупные суммы валюты

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-28T16:16:04+03:00

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Пермскими полицейскими завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которой занималось целое преступное сообщество. Расследованием занимались сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю и регионального управления ФСБ России.

Следствие по «делу о семи финансистах» длилось два года, членов преступного сообщества арестовали в мае 2016 года. По версии следствия, через подконтрольные обвиняемым фирмы выведено за рубеж свыше миллиарда рублей - более 29 миллионов долларов США.

Финансисты-мошенники орудовали на территории Пермского края, Московской, Новосибирской и Свердловской областей: они находили тех, кто желал незаконно обналичить денежные средства, и за вознаграждение проводили банковские операции. Их преступный доход составил более 20 миллионов рублей.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение, далее уголовное дело с обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее с двумя участниками преступного сообщества были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Решение суда о признании их виновными уже вступило в законную силу. Им назначено наказание в виде трех с половиной и четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.