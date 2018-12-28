2018-12-28T15:43:21+03:00
Общество

Манеж «Спартак» в Перми, купленный за 160 миллионов рублей, в январе станет муниципальным

Однако спортсмены в него вернутся только после капитального ремонта
Андрей МАТЛИН
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Манеж "Спартак" обещают вернуть спортсменам. Фото: архив "КП".Манеж "Спартак" обещают вернуть спортсменам. Фото: архив "КП".
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Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал в прямом эфире, что в январе будет принят в муниципальную собственность манеж «Спартак». Таким образом, появилась надежда на то, что в этот легкоатлетический комплекс вновь вернутся спортсмены.

Напомним: в начале декабря Пермские власти выкупили спортивное сооружение на улице Рабочая,9 за 160 миллионов рублей - единственную заявку на торги подала администрация города. Ранее он принадлежал обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест», и был выставлен на аукцион за долги.

Впрочем, после того, как манеж станет муниципальным, в нем еще не начнутся тренировки: в сентябре сотрудники МЧС опечатали его, найдя множество нарушений противопожарной безопасности.

Как объяснил Дмитрий Самойлов, после оформления спорткомплекса в муниципальную собственность, здание обследуют и проведут в нем необходимый капитальный ремонт.

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