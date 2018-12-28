2018-12-28T15:10:07+03:00
Происшествия

В Перми мужа убитой 28-летней девушки, арестовали на два месяца

У женщины остались двое детей: дочке сейчас 8 лет, сыну – только четыре
Константин КЯКИНЕН
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28 декабря Орджоникидзевский районный суд Перми арестовал на два месяца 29-летнего мужа убитой Екатерины Ж. Вячеслава В.

28-летняя девушка пропала 12 декабря. Но встревоженные родственники обратились в полицию только 25 декабря.

- Мы сначала не волновались, Катя раньше уже могла пропасть на месяц – два, а потом также неожиданно объявиться, - рассказывают родственники. – А потом позвонила ее мама: скоро Новый год, Катю ждут дети, а она не звонит уже две недели».

В ночь на четверг, 27 декабря, тело пропавшей женщины нашли в багажнике машины на окраине Перми. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уже через несколько часов по подозрению в преступлении был задержан ее 29-летний муж.

По версии следствия, накануне убийства между Катей и ее мужем вспыхнула ссора.

- Вячеслав был очень агрессивным и ревнивым, - говорят знакомые погибшей. – Катя не жаловалась, что он поднимал на нее руку, но мы догадывались, что он был на такое способен.

В тот день ссора между супругами закончилась тем, что мужчина набросился на жену с кулаками. От полученных травм она скончалась. После этого преступник внес тело из квартиры, положил в багажник и увез на другой конец города.

У женщины остались двое детей, дочке сейчас 8 лет, сыну – только четыре.

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