«Первый пошел!» Автомобиль каршеринга в Перми попал в аварию

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-28T13:21:39+03:00

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В Перми автомобиль каршеринга угодил в аварию. Очевидцы выложили фото в паблике «Авто Пермь» с подписью: «К неадекватным таксистам добавились каршенингисты. Первый пошел!»

Услугу каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей - официально запустили 25 декабря. Пермский проект назвали «ВоронаКар». В аренде находятся 10 автомобилей «Рено Логан».

- У нас установлена поминутная тарификация: в движении - 8 рублей за минуту, на стоянке в режиме ожидания – 2 рубля. Суточный тариф – 2 тысячи 200 рублей, - объяснил владелец пермского каршеринга, председатель ассоциации автоперевозчиков Олег Сасунов.

Судя по карте приложения «VoronaCar», желающих воспользоваться каршерингом в Перми оказалось немало. Уже через час после старта проекта вместо 10 кружочков на ней осталось лишь 8 - два автомобиля «Рено Логан» уже кто-то арендовал.

И вот уже одну машину разбили. «Давайте думать головой: оплата поминутная, тачка застрахована. Человек, взявший машину, будет гнать на ней,чтобы сэкономить 10 минут», - пишут пользователи в соцсетях.