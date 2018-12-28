В Перми 5-летнюю девочку ударило током от гирлянды

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-28T12:35:54+03:00

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Накануне, 27 декабря в Кировском районе 5-летняя девочка получила удар током от гирлянды. Ребенок вместе со своей младшей 3-летней сестренкой пришла в гости к бабушке. Дети водили хороводы вокруг елочки. Девочка решила включить гирлянду, и ее ударило током. Испуганная бабушка тут же позвонила в больницу. Девочку отвезли в городскую клиническую больницу №3. Медики осмотрели девочку, никаких серьезных травм не обнаружили. Но на всякий случай оставили ребенка на обследование до утра. Сегодня, 28 декабря, девочку должны выписать из больницы.

В полиции сообщили, что проводится проверка. Также в ведомстве просят родителей не оставлять детей без присмотра и быть внимательными, не допускать их к электроприборам.

Ранее мы писали, что семьи погибших горняков смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в Усть-Качке.