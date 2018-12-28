«Дом разрушается, весь в трещинах». Директора управляющей компании в Березниках дисквалифицировали на два года

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-28T12:03:20+03:00

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Березниковский суд дисквалифицировал руководителя управляющей компании ООО «Абрамово» Татьяну Гузенко на два года. Ранее она привлекалась к ответственности за плохое управление домами.

Поводом для привлечения Гузенко к ответственности стало бездействие УК при обслуживании дома по ул. Парижской Коммуны, 9 в Березниках. Дом весь в трещинах, по периметру здания покрылся мхом. На балконах квартир видна оголенная арматура. Бетонное крыльцо второго подъезда разрушено. Лампочки в подъездах висят на проводах, электропроводка в нескольких подъездах неисправна. Окна в подъездах в трещинах и т.д.

Суд пришел к выводу, что до проведения проверки управляющей организацией не осуществлялись конкретные действия по надлежащему техническому обслуживанию дома, сообщили в Инспекции госжилнадзора.

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