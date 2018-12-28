«Ледовые борцы сумо и герои анимэ». В Перми скульпторы из 4 стран создадут свои произведения

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-28T12:20:16+03:00

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В Пермь приедут мастера снежной и ледяной скульптуры из Китая, Малайзии, России и Сингапура. 13 января на городской эспланаде стартует VI Кубок России по снежной и ледовой скульптуре.

Участникам соревнований предложили создать произведения на тему «Японские мотивы». Уже известно, что Василий и Анатолий Аргуновы из Якутска создадут скульптуру «Кусочек счастья». Братья Мистрюковы из Рязани посвятят свою композицию культуре самураев. Участники из Китая решили воплотить во льду героя анимэ, а малазийцы – японское божество, которое «слышит все в мире» и прислушивается к просьбе каждого.

Каждая команда получит по 30 огромных блоков льда. Из них мастера за пять дней должны вырезать скульптурные композиции. Для всех участников на рабочей площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 9:20 до 19:20. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом.

- Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости города: создание скульптурных композиций будет проходить в открытом формате на городской эспланаде, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Галерея ледовой скульптуры дополнит пространство новогоднего комплекса и простоит до весны.