Семьи погибших горняков смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в Усть-Качке

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-28T10:19:47+03:00

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В январе 2019 года семьи погибших в шахте Соликамска горняков смогут отдохнуть и подлечить свое здоровье на курорте в Усть-Качке. Им будут предоставлены бесплатные путевки. Такое решение приняло руководство курорта по согласованию с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

В службе маркетинга курорта пока не смогли пояснить, сколько всего выделено путевок и сколько детей будут отдыхать.

Напомним, детям шахтеров, погибших во время пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, начали начислять пенсии.

- Пятерым из них пенсии в связи с потерей кормильца уже назначены и выплачены, ждем еще два заявления на начисление пенсии, - рассказал управляющий отделением пенсионного фонда по Пермскому краю Станислав Аврончук. - Еще один ребенок уже получает пенсию по инвалидности, и его родители не будут переоформлять ее на другую пенсию, поскольку она меньше. Всего у девятерых погибших горняков остались 13 детей. Восемь из них проживают в Прикамье. Пенсии остальным детям назначат региональные пенсионные фонды.

Также семьям погибших горняков вне зависимости от их проживания перечислят по миллиону рублей из бюджета Пермского края, по два миллиона от работодателя -компании «УС-30» и по три миллиона от «Уралкалия».