Пермские таможенники уничтожили более 600 кг яблок

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-28T09:10:06+03:00

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На пермской овощной базе сотрудники таможни совместно со специалистами Россельхознадзора по Пермскому краю и Пермской транспортной прокуратурой обнаружили запрещенную к ввозу продукцию.

На базе хранились 36 ящиков яблок общим весом 608 кг. Никаких документов на товар владельцы базы не смогли представить. На ряде ящиков отсутствовали этикетки, в других они были повреждены.

Фрукты изъяты из торгового оборота и уничтожены на полигоне в деревне Софроны.

Пермская таможня напоминает, что жители Прикамья могут сообщить об известных фактах реализации санкционных товаров на круглосуточную «горячую линию» по телефону (342) 238-72-27.

Ранее мы писали, что 2000 км в вагоне со шлаком проехал 50-летний мужчина, чтобы повидать друга в Перми. Безбилетного пассажира сняли с поезда в Челябинске. Полицейские обнаружили в вагоне со шлаком 50-летнего мужчину. Они доставили «зайца» в служебное помещение транспортной полиции, где тот рассказал, что забрался в вагон грузового состава на станции Россошь Воронежской области. Он намеревался доехать до Перми, где живет его знакомый.