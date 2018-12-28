В Перми к новогодним зонам обогрева присоединилось кафе «Киты еды»

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-28T08:54:29+03:00

В семи заведениях на «Новогоднем маршруте» можно согреться, напоить детей бесплатным чаем, сходить в туалет

Изменить размер текста: A A

В Перми на «Новогоднем маршруте» будет работать уже семь зон обогрева. Любой желающий там может согреться, зайти в туалет, родителям будет предоставлена возможность напоить детей до 14 лет бесплатным чаем.

Седьмым местом стало кафе «Киты Еды» (Комсомольский проспект,11). Оно присоединилось к кафе «Марья» (улица Ленина, 70б), «Вкусно есть» (Комсомольский проспект, 15в), «Софья» (улица Борчанинова, 5а), «Пирожковая» (улица Куйбышева, 31), гастропабу «Freshmix» (Комсомольский проспект,7) и фестивальному дому на эспланаде.

«Новогодний маршрут» будет работать в Перми с 30 декабря до 14 января. В начале маршрута – в ледовом городке – администраторы раздадут путеводители для того, чтобы прогулки по городу были комфортнее, а посетители могли распланировать свое время.

В маршрут вошла улица Ленина, Комсомольский проспект, Театральный сквер и Соборная площадь.