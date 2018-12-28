В Перми при столкновении двух отечественных легковушек пострадал водитель

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-28T07:54:38+03:00

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Авария произошла ночью 27 декабря. В 1.06 по ул. Островского в направлении ул. Тимирязева двигался автомобиль «Лада Гранта». За рулем находился 24-летний житель Краснокамска.

- В районе дома № 60а/1, по предварительным данным, водитель при повороте налево не предоставил преимущество «Ладе Калине» и допустил столкновение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП водитель «Калины» доставлен с больницу с травмами головы. Ему назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Тем временем, в Прикамье бензовоз опрокинулся после столкновения со снегоуборочной машиной. Авария произошла в Суксунском районе 27 декабря около 17.30. На 138 километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись бензовоз «Вольво» и снегоуборочная машина «КДМ». Грузовик с прицепом опрокинулся, 10 кубометров топливо вылилось на площади 14 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших в аварии нет.