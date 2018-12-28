Знаменитый пермский балет «Щелкунчик» увидят миллионы зрителей

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-28T06:50:45+03:00

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Знаменитый пермский балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко смогут посмотреть миллионы зрителей. Главные роли в спектаклях 29 и 31 декабря исполнят балерина Пермского театра оперы и балета Полина Булдакова и премьер театра Габриэл Лопес. За дирижерский пульт встанет маэстро Артем Абашев.

29 декабря пермского «Щелкунчика» будет транслировать Яндекс, начало в 17:00 по московскому времени. Посмотреть спектакль можно будет в разделе Эфир на главной странице Яндекса. 31 декабря спектакль также будет показан в эфире информационного канала «Дом.ru Гид» и будет доступен жителям 37 регионов и 56 городов. Трансляция будет вестись в формате Full HD, что гарантирует яркую и четкую картинку с эффектом погружения в реальность. Начало показа в 16:00 по московскому времени.

Премьера спектакля состоялась в декабре прошлого года и стала значимым событием в балетном мире. Пермский «Щелкунчик» выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска» в семи номинациях. Эксперты отметили работу хореографа, дирижера, исполнителей главных ролей и художников, создавших декорации и костюмы. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет». В Пермском театре оперы и балета «Щелкунчик» идет в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, написавшего либретто и новый хореографический текст.